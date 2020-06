Only 3 Detroit Lions selected in 4-round NFL re-draft

On Monday, ESPN released a piece in which they use a snake-style format to conduct a 4-round re-draft.

Of the 128 players selected, only three were Detroit Lions.

Those players are Matthew Stafford (No. 28 overall pick – Round 1), Jeff Okudah (No. 113 overall pick – Round 4), and Kenny Golladay (No. 115 overall – Round 4).

Nation, do you think more Lions should have been selected?

Here is a look at the results. (Via ESPN)

Round 1

1. Cincinnati: Patrick Mahomes, QB

2. Washington: Russell Wilson, QB

3. Detroit: Lamar Jackson, QB

4. N.Y. Giants: Deshaun Watson, QB

5. Miami: Aaron Donald, DT

6. L.A. Chargers: Ronnie Stanley, OT

7. Carolina: Joey Bosa, DE

8. Arizona: Drew Brees, QB

9. Jacksonville: Dak Prescott, QB

10. Cleveland: Nick Bosa, DE

11. N.Y. Jets: Carson Wentz, QB

12. Las Vegas: Aaron Rodgers, QB

13. Indianapolis: Joe Burrow, QB

14. Tampa Bay: Tom Brady, QB

15. Denver: Drew Lock, QB

16. Atlanta: Matt Ryan, QB

17. Dallas: Kyler Murray, QB

18. Pittsburgh: Teddy Bridgewater, QB

19. Chicago: Jimmy Garoppolo, QB

20. L.A. Rams: Christian McCaffrey, RB

21. Philadelphia: Baker Mayfield, QB

22. Buffalo: Michael Thomas, WR

23. New England: Sam Darnold, QB

24. New Orleans: Khalil Mack, OLB

25. Minnesota: Ryan Tannehill, QB

26. Houston: DeAndre Hopkins, WR

27. Seattle: Mike Evans, WR

28. Baltimore: Matthew Stafford, QB

29. Tennessee: Tyreek Hill, WR

30. Green Bay: Tua Tagovailoa, QB

31. San Francisco: George Kittle, TE

32. Kansas City: Stephon Gilmore, CB

Round 2

33. Kansas City: Dalvin Cook, RB

34. San Francisco: Myles Garrett, DE

35. Green Bay: David Bakhtiari, OT

36. Tennessee: Cam Newton, QB

37. Baltimore: Julio Jones, WR

38. Seattle: Jalen Ramsey, CB

39. Houston: Saquon Barkley, RB

40. Minnesota: Davante Adams, WR

41. New Orleans: Ryan Ramczyk, OT

42. New England: T.J. Watt, OLB

43. Buffalo: Josh Allen, QB

44. Philadelphia: Chase Young, DE

45. L.A. Rams: Bobby Wagner, ILB

46. Chicago: Derrick Henry, RB

47. Pittsburgh: Minkah Fitzpatrick, S

48. Dallas: Tyron Smith, OT

49. Atlanta: Cameron Jordan, DE

50. Denver: Travis Kelce, TE

51. Tampa Bay: Alvin Kamara, RB

52. Indianapolis: Zach Ertz, TE

53. Las Vegas: Von Miller, OLB

54. N.Y. Jets: Odell Beckham Jr., WR

55. Cleveland: Justin Herbert, QB

56. Jacksonville: Danielle Hunter, DE

57. Arizona: Chandler Jones, DE

58. Carolina: DeForest Buckner, DE

59. L.A. Chargers: Za’Darius Smith, OLB

60. Miami: Ezekiel Elliott, RB

61. N.Y. Giants: Yannick Ngakoue , DE

62. Detroit: Derwin James, S

63. Washington: Shaquil Barrett, DE

64. Cincinnati: Josh Allen, DE

Round 3

65. Cincinnati: Laremy Tunsil, OT

66. Washington: Trent Williams, OT

67. Detroit: Tre’Davious White, CB

68. N.Y. Giants: Terron Armstead, OT

69. Miami: Kirk Cousins, QB

70. L.A. Chargers: Daniel Jones, QB

71. Carolina: Jarrett Stidham, QB

72. Arizona: A.J. Green, WR

73. Jacksonville: JuJu Smith-Schuster, WR

74. Cleveland: Chris Godwin, WR

75. N.Y. Jets: Bradley Chubb, OLB

76. Las Vegas: Josh Jacobs, RB

77. Indianapolis: Quenton Nelson, G

78. Tampa Bay: Chris Jones, DT

79. Denver: Isaiah Simmons, ILB

80. Atlanta: CeeDee Lamb, WR

81. Dallas: Keenan Allen, WR

82. Pittsburgh: Mitchell Schwartz, OT

83. Chicago: Jerry Jeudy, WR

84. L.A. Rams: Jared Goff, QB

85. Philadelphia: Lane Johnson, OT

86. Buffalo: Matthew Judon, OLB

87. New England: Amari Cooper, WR

88. New Orleans: Jamal Adams, S

89. Minnesota: Arik Armstead, DE

90. Houston: Derek Carr, QB

91. Seattle: Ben Roethlisberger, QB

92. Baltimore: J.J. Watt, DE

93. Tennessee: Fletcher Cox, DT

94. Green Bay: Darius Slay, CB

95. San Francisco: Jameis Winston, QB

96. Kansas City: Nick Chubb, RB

Round 4

97. Kansas City: Tyrod Taylor, QB

98. San Francisco: Grady Jarrett, DT

99. Green Bay: Justin Tucker, K

100. Tennessee: Jaire Alexander, CB

101. Baltimore: Stefon Diggs, WR

102. Seattle: DeMarcus Lawrence, DE

103. Houston: Tyrann Mathieu, S

104. Minnesota: Harrison Smith, S

105. New Orleans: Philip Rivers, QB

106. New England: Frank Clark, DE

107. Buffalo: Micah Hyde, S

108. Philadelphia: A.J. Brown, WR

109. L.A. Rams: Dante Fowler Jr., DE

110. Chicago: Eddie Jackson, S

111. Pittsburgh: DK Metcalf, WR

112. Dallas: Maxx Crosby, DE

113. Atlanta: Jeff Okudah, CB

114. Denver: Courtland Sutton, WR

115. Tampa Bay: Kenny Golladay, WR

116. Indianapolis: Darius Leonard, ILB

117. Las Vegas: Henry Ruggs III, WR

118. N.Y. Jets: Zack Martin, G

119. Cleveland: Jarvis Landry, WR

120. Jacksonville: Marshon Lattimore, CB

121. Arizona: Patrick Peterson, CB

122. Carolina: Jedrick Wills Jr., OT

123. L.A. Chargers: Brandon Brooks, G

124. Miami: Kevin Byard, S

125. N.Y. Giants: Allen Robinson II, WR

126. Detroit: DJ Moore, WR

127. Washington: Terry McLaurin, WR

128. Cincinnati: Tyler Lockett, WR